МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Все девять подконтрольных Украине блоков АЭС мощностью 1000 МВт снова заработали после ремонта, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Гросси встретился с премьером Украины и обсудил безопасность АЭС

"Все девять энергоблоков отечественных атомных электростанций, которые находятся на подконтрольной Украине территории, работают для обеспечения потребностей населения и экономики страны", — процитировал его слова сайт минэнерго.

Сообщается, что в ночь на вторник, в 1.09 (2.09 мск), после ремонта к электросети был подключен еще один (девятый) энергоблок-тысячник (мощностью 1000 МВт) "Энергоатома", выведенный из строя 23 ноября в результате ракетных обстрелов. Он не уточнил, о энергоблоке какой АЭС идет речь. Продолжается набор мощности, добавил министр.

Ранее Галущенко сообщал, что самая большая потеря украинской энергосистемы с 24 февраля — это Запорожская АЭС, на станции находятся шесть энергоблоков, которые еще в феврале выдавали в энергосистему Украины более 6000 МВт электроэнергии. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.