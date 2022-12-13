На украинских АЭС заработали все девять энергоблоков-тысячников
Глава минэнерго Украины Галущенко: заработали все девять блоков АЭС мощностью 1000 МВт
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МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Все девять подконтрольных Украине блоков АЭС мощностью 1000 МВт снова заработали после ремонта, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
"Все девять энергоблоков отечественных атомных электростанций, которые находятся на подконтрольной Украине территории, работают для обеспечения потребностей населения и экономики страны", — процитировал его слова сайт минэнерго.
Сообщается, что в ночь на вторник, в 1.09 (2.09 мск), после ремонта к электросети был подключен еще один (девятый) энергоблок-тысячник (мощностью 1000 МВт) "Энергоатома", выведенный из строя 23 ноября в результате ракетных обстрелов. Он не уточнил, о энергоблоке какой АЭС идет речь. Продолжается набор мощности, добавил министр.
Ранее Галущенко сообщал, что самая большая потеря украинской энергосистемы с 24 февраля — это Запорожская АЭС, на станции находятся шесть энергоблоков, которые еще в феврале выдавали в энергосистему Украины более 6000 МВт электроэнергии. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
https://1prime.ru/energy/20221213/839148590.html
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