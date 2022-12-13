"Росатом" поучаствует в конкурсе на строительство АЭС в Саудовской Аравии
Новак: "Росатом" направил документы для конкурса на строительство АЭС в Саудовской Аравии
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МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Госкорпорация "Росатом" направила документы для участия в конкурсе на строительство первой АЭС в Саудовской Аравии, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Направлены документы для конкурса на строительство АЭС в Саудовской Аравии", — написал Новак в своей авторской статье в журнале "Энергетическая политика".
О том, что "Росатом" подаст документы на этот конкурс, Новак сообщил в октябре в интервью телеканалу Asharq News.
С октября 2017 года "Росатом" участвует в конкурентном диалоге по вопросу сооружения первой АЭС в Саудовской Аравии. Речь шла о том, атомную станцию какой мощности хочет получить Эр-Рияд. Не исключалась возможность постройки АЭС малой или средней мощности. Россия компетентна в строительстве малых блоков для плавучих и наземных АЭС и готова предоставить Саудовской Аравии соответствующие предложения в этой области, если Эр-Рияд проявит интерес, говорил Новак ранее.
https://1prime.ru/energy/20221213/839150845.html
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