МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Госкорпорация "Росатом" направила документы для участия в конкурсе на строительство первой АЭС в Саудовской Аравии, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Глава "Росатома" предложил провести марафон помощи Энергодару

"Направлены документы для конкурса на строительство АЭС в Саудовской Аравии", — написал Новак в своей авторской статье в журнале "Энергетическая политика".

О том, что "Росатом" подаст документы на этот конкурс, Новак сообщил в октябре в интервью телеканалу Asharq News.

С октября 2017 года "Росатом" участвует в конкурентном диалоге по вопросу сооружения первой АЭС в Саудовской Аравии. Речь шла о том, атомную станцию какой мощности хочет получить Эр-Рияд. Не исключалась возможность постройки АЭС малой или средней мощности. Россия компетентна в строительстве малых блоков для плавучих и наземных АЭС и готова предоставить Саудовской Аравии соответствующие предложения в этой области, если Эр-Рияд проявит интерес, говорил Новак ранее.