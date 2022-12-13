КАИР, 13 дек — ПРАЙМ. Египет планирует начать добычу урана в 2024 году, заявил глава агентства атомной энергетики страны (EAEA) Амр аль-Хаг. СМИ назвали объем закупленного в России урана французской EDF

"Мы начнем добычу сырого урана в 2024 году с помощью египетских специалистов и идей", — заявил аль-Хаг телеканалу CBC.

Он подчеркнул, что для использования в реакторах АЭС сырой уран не подходит и Египту необходимо будет отправлять вещество в другие страны для соответствующей обработки.

По словам главы агентства, подведомственный завод по производству ядерного топлива является одним из девяти подобных в мире, и он позволит Египту сэкономить средства, так как импортировать топливо дороже, чем производить в стране.

"Если мы достигнем серьезных договоренностей, то, вероятно, сможем экспортировать ядерное топливо, используемое для научных реакторов", — отметил аль-Хаг.

Он сообщил, что Египту требуются высококвалифицированные кадры для работы в данной сфере.

По данным местных СМИ, разведка месторождений урана началась в Египте еще в 1965 году, исследовательские рудники пробурены в районах в Западной пустыне, граничащей с Ливией, а также в Восточной пустыне недалеко от курорта Хургада и трассы Кена-Сафага.

Ранее сообщалось, что топливная компания "Росатома" ТВЭЛ и EAEA подписали контрактные документы на поставку в Египет компонентов низкообогащенного ядерного топлива для исследовательского ядерного реактора ETRR-2 в египетском Иншасе.

"Росатом" в ноябре начал строительство второго энергоблока первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа" в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от египетской столицы Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 ГВт.