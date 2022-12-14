АШХАБАД, 14 дек — ПРАЙМ. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов заявил, что Ашхабад придает большое значение формированию различных маршрутов доставки туркменских энергоресурсов на мировые рынки, сообщает в среду русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". Турция рассчитывает на поставки туркменского газа через Каспий

"Минерально-сырьевые ресурсы, мощная топливно-энергетическая промышленность и системы транспортной и энергетической инфраструктур делают наше государство не просто мощным, но и известным в мире", — отметил туркменский лидер в поздравлении работникам ТЭК в связи с отмечаемым в среду Днём работников нефтегазовой промышленности и геологии.

По его словам, именно поэтому развитие нефтегазовой промышленности выступает одним из приоритетных направлений политики Туркмении.

"Большое значение мы придаём проведению поисково-разведочных работ в целях выявления новых богатых месторождений, увеличению объёмов добычи и переработки углеводородов, формированию различных маршрутов доставки туркменских энергоресурсов на мировые энергетические рынки, использованию инноваций в нефтегазовом производстве", — подчеркнул президент Туркмении.

Он также отметил, что строящиеся Туркменистаном газопроводы будут способствовать укреплению мира в регионе, наращиванию экономического сотрудничества, созданию тысяч новых рабочих мест, формированию передовых систем промышленного обеспечения в стране и сопредельных с ней государствах.

Туркмения, по запасам природного газа, входит в первую четверку стран мира, наряду с Россией, Ираном и Катаром. Страна поставляет газ в Китай, Россию, а также в Азербайджан по системе своповых поставок через Иран.