МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Австрия должна следовать примеру Венгрии в вопросе закупок энергоносителей, заявил в интервью РИА Новости бывший вице-канцлер Австрии, экс-лидер правой Австрийской партии свободы (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе. В Австрии допустили опасный дефицит газа этой зимой

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил ранее, что в понедельник созвонился с вице-премьером России Александром Новаком, и тот допустил изменение при необходимости долгосрочных венгерско-российских контрактов на покупку газа из-за введения потолка цен на газ. Сийярто отметил, что Венгрии удалось добиться, что изменение долгосрочных контрактов возможно без предварительных консультаций с Еврокомиссией, как это предполагалось изначально.

По словам Штрахе, в Австрии "должны были следовать примеру Венгрии при (премьер-министре Викторе) Орбане". Он отметил, что "на первом месте (должны быть) всегда интересы собственного народа, который не должен замерзнуть, погрязнуть в безработице и нищете".

Доля российского газа в импорте Австрии сокращена с 80 до примерно 20%, заявил во вторник канцлер Карл Нехаммер. Эти данные опроверг в среду гендиректор австрийского энергетического концерна Energie AG Вернер Штайнекер, который заявил, что доля газа из РФ в Австрии составляет до 50%, а все разговоры о том, что зависимость от российского "голубого топлива" удалось сократить до 20%, не соответствуют действительности.

Цены на энергоресурсы в Австрии в октябре продолжали оставаться высокими, природный газ подорожал на 119% по сравнении с октябрем 2021 года и на 5,6% к сентябрю текущего года, говорится в обзоре Австрийского энергетического агентства (АЕА). По данным агентства, энергетический ценовой индекс, который отражает стоимость энергии, в октябре по сравнению с сентябрем вырос на 1,6% и более чем на 50% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года.

Люди в Австрии боятся отапливать свои квартиры, ожидая роста цен на газ зимой, заявила в парламенте в ноябре лидер оппозиционной Социал-демократической партии Памела Ренди-Вагнер. Политик подчеркнула, что правительство Австрии приняло решение выделить миллиарды евро для поддержки граждан и компаний, однако эти средства "не привели к снижению каких-либо цен в последние месяцы и недели", потому что "только деньгами кризис не разрешить". По ее словам, Австрии необходимы срочные меры "на фоне взрывного роста цен на энергию в предстоящую зиму", установление законодательных ограничений цен на газ. В противном случае стране грозят "социальные потрясения", считает она.

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