МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Введение потолка цен на нефть и газ создает соблазн для политиков в мире ограничивать в дальнейшем предельную стоимость и других товаров, например, продовольствия и удобрений, заявил первый замминстра энергетики Павел Сорокин. Моравецкий сообщил, что ЕС не удалось согласовать потолок цен на газ

"То, что сегодня выглядит как условно попытки надавить на нашу страну, на самом деле является очень большим риском для всей мировой экономики. И, естественно, это не ограничится только нефтью и газом. Дальше будет соблазн на каждый электоральный цикл пытаться вводить такие ограничения на продовольственные товары, удобрения и прочие commodities (товары — ред.)", — сказал Сорокин, выступая на форуме "Газ России 2022: Поворот на восток".

Сорокин напомнил, что Евросоюз сейчас обсуждает введение предельной цены на газ, при этом предлагает достаточно высокий потолок. По его словам, каким бы не был лимит, это все равно будет означать вмешательство в рыночные принципы.

"Мы все должны понимать, что любое вмешательство в экономику в угоду популизму, политике, особенно в цикличных индустриях… может привести… точно не к тому результату, которого пытаются добиться популисты и политики. Оно может привести к падению инвестиций", — добавил первый замминистра, отметив, что если инвестор будет понимать, что рано или поздно цену на его товар могут ограничить, то он будет либо требовать большую премию, либо вообще не пойдет в такую отрасль.