МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Норвежская энергетическая компания Equinor запустила вторую фазу крупного месторождения в Северном море "Юхан Свердруп", увеличив его добычу, следует из пресс-релиза компании. Equinor вместо с партнерами построит солнечную электростанцию в Бразилии

"Месторождение "Юхан Свердруп" сейчас полностью находится в эксплуатации… На "Юхан Свердруп" приходятся большие и важные поставки энергии, и в текущей ситуации объемы преимущественно направлены в Европу", — говорится в сообщении.

Плато добычи месторождения "Юхан Свердруп" составит 720 тысяч баррелей в сутки, планируется увеличить его до 755 тысяч баррелей в день. В рамках первой фазы добыча составляла 535 тысяч баррелей в сутки. Отмечается, что месторождение может покрыть 6-7% дневного спроса на нефть в Европе.

Месторождение "Юхан Свердруп" находится в центральной части Северного моря, первая фаза проекта заработала 5 октября 2019 года. Equinor Energy AS является оператором месторождения и владеет долей в 42,6%; доля 31,6% относится к Aker BP, 17,4% — Petoro AS, доля TotalEnergies EP Norge составляет 8,4%.

Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает примерно в 30 странах. Крупнейший акционер — Норвегия.