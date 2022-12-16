ПАРИЖ, 16 дек — ПРАЙМ. Новый реактор водо-водяного типа (EPR), строящийся на атомной электростанции "Фламанвиль" на севере Франции, будет введен в эксплуатацию в 2024-м, а не в 2023 году, сообщило в пятницу агентство Франс Пресс со ссылкой на французскую энергокомпанию EDF. "Росатом" поучаствует в конкурсе на строительство АЭС в Саудовской Аравии

"EDF в пятницу объявила, что ей дополнительно потребуется 6 месяцев для ввода в эксплуатацию реактора EPR на АЭС "Фламанвиль", который должен быть готов к середине 2024 года, а не к концу 2023-го, как планировалось ранее", — сообщило СМИ.

Согласно данным компании, задержка связана со "сложными проблемами", выявленными на 150 сварных швах вторичной защитной оболочки реактора. Дополнительные расходы на достройку энергоблока составят 500 миллионов евро, уточнили в компании.

Таким образом, задержка в сроке сдачи реактора, строящегося с 2007 года, составит 12 лет, а его стоимость с 12,7 миллиарда евро вырастет до 13,2 миллиарда.

С декабря 2007 года на площадке "Фламанвиль-3" АЭС идет сооружение нового демонстрационного европейского реактора третьего поколения EPR (European Pressurized Reactor) мощностью 1650 МВт. Реактор спроектирован и разработан французскими компаниями Framatome и EDF и немецкой компанией Siemens.