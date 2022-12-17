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"Укрэнерго" заявило о значительном дефиците электроэнергии
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На Украине по-прежнему наблюдается серьезная нехватка энергомощностей, ситуацию усугубляет непогода, заявила НЭК "Укрэнерго". "Дефицит электроэнергии в системе, из-за последствий... ПРАЙМ, 17.12.2022
энергетика, новости, украина, энергетика, укрэнерго
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. На Украине по-прежнему наблюдается серьезная нехватка энергомощностей, ситуацию усугубляет непогода, заявила НЭК "Укрэнерго".
"Дефицит электроэнергии в системе, из-за последствий девяти ракетных атак, все еще является значительным", — говорится в телеграм-канале компании.
На этом фоне в регионах установили ограничения потребления.
Сейчас на Украине идет мокрый снег с сильным ветром, установились морозы. Такие погодные условия приводят к обледенению инфраструктуры, отмечается в сообщении.
В "Укрэнерго" также рассказали, что в стране продолжаются работы по повышению мощностей АЭС и восстановлению функционирования ТЭС. Гидроэлектростанции продолжают работать в штатном режиме.
Накануне НЭК объявила ЧС на Украине из-за значительных потерь в энергосетях.