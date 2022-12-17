МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. На Украине по-прежнему наблюдается серьезная нехватка энергомощностей, ситуацию усугубляет непогода, заявила НЭК "Укрэнерго". На Украине вводят экстренные аварийные отключения света

"Дефицит электроэнергии в системе, из-за последствий девяти ракетных атак, все еще является значительным", — говорится в телеграм-канале компании.

На этом фоне в регионах установили ограничения потребления.

Сейчас на Украине идет мокрый снег с сильным ветром, установились морозы. Такие погодные условия приводят к обледенению инфраструктуры, отмечается в сообщении.

В "Укрэнерго" также рассказали, что в стране продолжаются работы по повышению мощностей АЭС и восстановлению функционирования ТЭС. Гидроэлектростанции продолжают работать в штатном режиме.

Накануне НЭК объявила ЧС на Украине из-за значительных потерь в энергосетях.