ИРКУТСК, 19 дек — ПРАЙМ. Пожар на Марковском газоконденсатном месторождении в Иркутской области ликвидирован, угрозы населению нет, сообщил губернатор Игорь Кобзев. На нефтезаводе в Ангарске ликвидировали открытое горение

В Иркутской области на Марковском газоконденсатном месторождении возник пожар. Кобзев сообщил о возгорании на площади 1000 квадратных метров. Месторождение находится в 2,5 километрах от поселка Верхнемарково.

"Ликвидирован пожар на установке комплексной подготовки природного газа Марковского месторождения. Угрозы для населения – нет", — написал губернатор в телеграм-канале.

Он отметил, что на месте работали сотрудники пожарной охраны Иркутской нефтяной компании. Кроме того, были направлены силы и средства пожарно-спасательных частей из Усть-Кута, поселка Магистральный, Железногорска-Илимского. Всего привлекалось 155 человек и 37 единиц техники.

"По данным МЧС, погибших нет. Пострадали 7 человек. 2 человека — в тяжелом состоянии, их вертолетом санавиации доставили в Братск. 4 пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Усть-Кутскую городскую больницу. 1 человек, с обморожением ног, будет лечиться амбулаторно", — написал губернатор.

Марковское газоконденсатное месторождение находится в Усть-Кутском районе и является объектом Иркутской нефтяной компании (ИНК), которая ведет геологическое изучение, разведку и разработку 52 участков недр в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии. Крупнейший инвестиционный проект ИНК – газохимический кластер, включающий объекты по добыче, подготовке, транспортировке и переработке газа, гелиевый завод и Иркутский завод полимеров.