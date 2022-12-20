ВАШИНГТОН, 20 дек — ПРАЙМ. Американская нефтегазовая корпорация Chevron не намерена отказываться от прокачки нефти из Казахстана через территорию России по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), заявил председатель совета директоров компании Майк Вирт. В Казахстане спрогнозировали объем добычи нефти в 2022 году

"Это очень важная страна (Казахстан — ред.) для глобальных энергетических рынков. Казахстан является крупнейшей страной в мире, окруженной сушей и большим производителем энергоносителей. Ряд этих поставок, серьезная доля этих энергопоставок идет по трубопроводу к Черному морю в порт на российском побережье", — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

На вопрос ведущего о планах Chevron в отношении проектов в Казахстане, Вирт отметил, что потребители по всему миру, включая Европу и Азию, зависят от поставок нефти из Казахстана по КТК, которые не пострадали из-за конфликта на Украине и антироссийских санкций. Он добавил, что власти стран, являющихся потребителями казахской нефти, надеются на продолжение поставок.

Нефтепроводная система КТК — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал. Среди крупнейших акционеров компании — РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.