МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. "Транснефть" уже получила заявку на прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" от Польши и Германии на следующий год, несмотря на заявления этих стран об отказе от поставок, заявил глава российской компании Николай Токарев. В США "пожалели" Европу из-за введения потолка цен на российскую нефть

"Вот объявили, что не будут брать с 1 января у России нефть. А к нам пришли заявки сейчас от польских потребителей: "На следующий год 3 миллиона тонн дайте нам". И на декабрь — 360 тысяч тонн. И на первый квартал Германия уже подала заявку", — сказал Токарев в интервью телеканалу "Россия 24".