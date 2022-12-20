МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Специалисты российской атомной отрасли завершили разработку имеющего увеличенный срок работы и потому экономически более выгодного ядерного топлива реакторной установки РИТМ-200С, которую предстоит использовать на модернизированных плавучих атомных энергоблоках для энергоснабжения Баимского горно-обогатительного комбината на Чукотке, сообщила топливная компания "Росатома" ТВЭЛ. На Ленинградской АЭС начали строить новый энергоблок

Семейство современных атомных реакторов типа РИТМ, изначально разработанных для новых российских атомных ледоколов, находит применение и в проектах атомных энергетических установок малой мощности различного исполнения.

Проект модернизированного плавучего энергоблока включает две реакторные установки РИТМ-200С с номинальной тепловой мощностью 198 МВт каждая. По сравнению с действующей на Чукотке плавучей атомной теплоэлектростанцией (ПАТЭС) "Академик Ломоносов" плавучие энергоблоки нового поколения будут отличаться более высокой экономической эффективностью при повышенном уровне безопасности, отмечает ТВЭЛ.

"Активная зона для реакторной установки РИТМ-200С обладает в четыре раза большим энергоресурсом, чем активная зона для реакторной установки КЛТ-40С действующей ПАТЭС, а также увеличенным сроком эксплуатации ядерного топлива (до его перегрузки с заменой на свежее топливо). Интервал между перегрузками топлива для РУ РИТМ-200С составляет около пяти лет, что примерно в два раза выше, чем у ПАТЭС "Академик Ломоносов", — поясняется в сообщении.

В разработке нового ядерного топлива принимали участие специалисты предприятия машиностроительного дивизиона "Росатома" "ОКБМ Африкантов" (Нижний Новгород) и входящего в ТВЭЛ "Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика Бочвара" (Москва). Производство активной зоны будет освоено на предприятии ТВЭЛ "Машиностроительный завод" в подмосковной Электростали.

В Билибинском районе Чукотского автономного округа реализуется крупнейший проект по строительству горно-обогатительного комбината на базе медно-порфирового месторождения Песчанка. Мощность ГОК составит 70 миллионов тонн руды в год (1,4 миллионов тонн медного концентрата). Для обеспечения электроэнергией проекта Баимского ГОК "Росатом" предложил использовать модернизированные плавучие энергоблоки с двумя новыми реакторными установками РИТМ-200С. Всего планируется построить четыре энергоблока: три основных и один резервный, который задействуют во время ремонта одного из основных.