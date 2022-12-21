ВАШИНГТОН, 21 дек — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что его администрации удалось побороть рост цен на бензин в стране, в результате чего стоимость топлива на внутреннем рынке достигла минимального показателя с июня прошлого года.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". После начала спецоперации Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.

"Я обещал справиться со скачком цен на автозаправках, спровоцированным путинской войной. С тех пор мы лидируем в мире по высвобождению нефтяных запасов, побуждая наших международных партнеров поступить точно так же. Сейчас цены на бензин находятся на самом низком уровне с июня 2021 года. И я еще не закончил", — написал Байден в Twitter.

Байден уже неоднократно связывал экономический кризис в стране с обострением конфликта на Украине. Высокую инфляцию в США он называл "путинским подорожанием". Президент России, комментируя его слова, отметил, что подобные утверждения рассчитаны на людей, которые не умеют читать и писать. Проблемы с продовольствием и топливом — это результат системных ошибок действующей в Вашингтоне администрации и европейской бюрократии, отметил Путин.

Байден весной подписал указ, обязывающий минэнерго продавать из стратегического резерва по 1 миллиону баррелей нефти в сутки в течение полугода для снижения стоимости бензина в стране. В октябре Байден объявил о решении выставить на продажу еще 15 миллионов баррелей из стратегического резерва. Помимо этого, Белый дом заявил о готовности высвободить дополнительные объемы нефти из стратрезервов зимой в случае необходимости.

Американский нефтяной резерв на сегодняшний день является одним из крупнейших в мире.