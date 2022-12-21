МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Казахстанская национальная нефтегазовая компания "КазМунайГаз" (КМГ) рассматривает вариант пробной отправки партии нефти в Германию в январе 2023 года, сообщил глава КМГ Магзум Мирзагалиев. В Германии заявили, что не будут покупать российскую нефть в 2023 году

Согласно сообщению пресс-службы компании, Мирзагалиев накануне в режиме видеоконференцсвязи провел переговоры с парламентским статс-секретарем министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ Михаэлем Кельнером, а также в Астане встретился с депутатом Бундестага от парламентской группы Левой партии Германии Кристианом Гёрке.

Стороны обсудили вопросы экспорта казахстанской нефти на нефтеперерабатывающий завод в Шведте. По словам Гёрке, НПЗ является сердцем экономики федеральной земли Бранденбург на востоке Германии. Депутат Бундестага выразил заинтересованность в стабильных поставках сырья из Казахстана по нефтепроводу "Дружба". Глава КМГ подтвердил возможность экспорта казахстанской нефти в Германию по этому нефтепроводу, однако отметил необходимость решения контрактных и технических вопросов.

"Ресурсы нефтедобывающих организаций КМГ направляются на загрузку отечественных НПЗ для исполнения обязательств по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок Республики Казахстан. Экспортные объемы нефти КМГ поставляются в адрес единого системного трейдера — KMG Trading, который приоритетно закрывает потребности НПЗ КМГ в Румынии, а остаток экспортных объемов реализуется в рамках долгосрочных договоров. Вместе с тем, согласно поручению президента Республики Казахстан, "КазМунайГаз" рассматривает вариант пробной отправки партии нефти в Германию уже в январе 2023 года", — цитирует пресс-служба слова Мирзагалиева.

По итогам переговоров стороны выразили надежду на дальнейшее совместное взаимовыгодное сотрудничество, указывается в пресс-релизе.

НПЗ в Шведте, годовая мощность которого составляет свыше 10 миллионов тонн сырой нефти, снабжает топливом Берлин и большую часть восточной Германии.