МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. За ограничение цен на энергоресурсы придется платить рядовым европейцам, поскольку их благополучие долгое время строилось на дешевом российском сырье, считает спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Потолок стал полом. Сколько будет стоить нефть для мира и для России

"Для европейцев времена социальной стабильности, экономического роста и низких цен — в прошлом", — написал он у себя в телеграм-канале.

По его словам, граждане ЕС начали осознавать, что лучшие годы Европы были обеспечены российскими ресурсами. Сейчас же в регионе наступает спад промышленного производства, многие предприятия закрываются или переносят свои мощности в другие государства.

Кроме того, попав под влияние Вашингтона, Брюссель лишился субъективности, суверенитета и, как следствие, перспектив для развития, добавил парламентарий. Спекулянты готовятся к кризису: о чем предупреждают нефть и золото

Западные страны ввели масштабные санкции против России в связи со спецоперацией на Украине. Ограничения затронули в том числе энергетическую отрасль. Так, с 5 декабря начало действовать эмбарго на поставки российской нефти в ЕС морским путем. С этого же дня вступил в силу "потолок" цен в 60 долларов за баррель на поставки такого топлива по морю.

Москва уже начала разрабатывать ответные меры и рассматривает три сценария. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в данный момент документ проходит согласование.