МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Москва в данный момент согласовывает нюансы ответных мер на введение Западом ограничения стоимости российской нефти, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Минфин США рассказал, на какую нефть не распространится действие потолка

Лимитирование цен российского "черного золота" на уровне 60 долларов за баррель, распространившееся на сырье, перевозимое морским путем, вступило в силу в странах ЕС, "Группы двадцати" и Австралии 5 декабря.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия не будет поставлять нефть при противоречии экспорта национальным интересам.

"По нефти — определенные нюансы еще в плане согласования формулировок остаются", — ответил Песков на вопрос о готовности документа.

официальный представитель Кремля подчеркнул, что ответ выпустят, как только текст будет готов.

Песков добавил, что Москва также анализирует ситуацию по потолку цен на отечественный газ.

Главы Минэнерго Европейского союза ранее в понедельник приняли решение относительно формирования механизма коррекции газового рынка, который должен будет активироваться при росте цены месячного фьючерса по TTF выше 180 евро за МВт.ч в течение трех дней, а также превышения ее спреда к цене сжиженного природного газа в мире уровня в 35 евро. Подчеркивается, что система заработает с 15 февраля.