МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Атомные электростанции в России в четверг досрочно выполнили годовой план Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по выработке электричества в объеме почти 218 миллиардов киловатт-часов, сообщил оператор всех АЭС в РФ концерн "Росэнергоатом" (входит в "Росатом"). В Москве состоялись консультации "Росатома" и МАГАТЭ по Запорожской АЭС

"В День энергетика АЭС России досрочно выполнили годовой план ФАС по выработке электроэнергии в объеме 217,872 миллиардов киловатт-часов", — говорится в сообщении. В 2021 году на эту же дату было выработано почти 216 миллиардов кВт.ч, отмечает концерн.

В общей сложности на 11 АЭС России эксплуатируются 37 энергоблоков (включая плавучий атомный энергоблок) суммарной установленной мощностью свыше 29,5 гигаватта. Выработка в стране электроэнергии на АЭС в 2021 году составила более 222,4 миллиарда кВт.ч. Доля выработки электроэнергии атомными станциями в России составляет около 19% от всего производимого электричества.