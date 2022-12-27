Правительство предоставило "Газпром нефти" Салетинский участок недр
Правительство предоставило "Газпром нефти" Салетинский участок недр в Карском море
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МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Кабмин РФ без аукциона предоставил "Газпром нефти" в пользование участок недр Салетинский в Карском море для геологического изучения, следует из распоряжения правительства, опубликованного на интернет-портале правовой информации.
"Предоставить… публичному акционерному обществу "Газпром нефть" право пользования участком недр… для геологического изучения участка недр федерального значения внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации в целях поиска и оценки месторождений углеводородного сырья", — говорится в документе.
В распоряжении уточняется, что это Салетинский участок, расположенный в Обской губе в Карском море.
С 2020 года нефтекомпании в РФ получили возможность претендовать на участки во внутренних водах и территориальном море для геологического изучения без проведения аукциона. Прием заявок открыт в два окна — в декабре-январе и июне-июле.
https://1prime.ru/energy/20221227/839328829.html
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