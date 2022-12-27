МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Кабмин РФ без аукциона предоставил "Газпром нефти" в пользование участок недр Салетинский в Карском море для геологического изучения, следует из распоряжения правительства, опубликованного на интернет-портале правовой информации. Путин подписал указ об ответе на потолок цен на нефть

"Предоставить… публичному акционерному обществу "Газпром нефть" право пользования участком недр… для геологического изучения участка недр федерального значения внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации в целях поиска и оценки месторождений углеводородного сырья", — говорится в документе.

В распоряжении уточняется, что это Салетинский участок, расположенный в Обской губе в Карском море.

С 2020 года нефтекомпании в РФ получили возможность претендовать на участки во внутренних водах и территориальном море для геологического изучения без проведения аукциона. Прием заявок открыт в два окна — в декабре-январе и июне-июле.