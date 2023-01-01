Российские АЭС выработали в 2022 году рекордные 223 миллиарда киловатт-часов энергии
МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. АЭС в России в 2022 годы установили новый рекорд выработки электроэнергии, выдав более 223 миллиардов киловатт-часов, сообщила пресс-служба электроэнергетического дивизиона госкорпорации "Росатом" концерна "Росэнергоатом".
"Атомные станции выработали свыше 223,371 млрд кВт-ч (за 2021 год было выработано свыше 222,436 млрд кВт-ч)", — говорится в сообщении.
По словам гендиректора концерна Андрея Петрова, одним из основных факторов, сыгравших большую роль в повышении выработки электроэнергии, стало качественное проведение ремонтной кампании, в ходе которой удалось оптимизировать ее срок на 146 суток, в том числе, благодаря применению принципиально новых цифровых инструментов.
Баланс Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в 2022 году был выполнен на 102,52% при плановом показателе 217,872 млрд кВт-ч (или на 100,42% относительно предыдущего, 2021 года). Коэффициент использования установленной мощности (важнейшая характеристика эффективности работы энергоблоков) вырос до рекордных 86,21%.
Сегодня в состав концерна "Росэнергоатом" на правах его филиалов входят 11 действующих АЭС, в эксплуатации находятся 37 энергоблоков (включая блок плавучей атомной теплоэлектростанции в составе двух реакторных установок) суммарной установленной мощностью свыше 29,5 ГВт.
В настоящее время доля атомной генерации составляет около 20% от всего объема выработки электроэнергии в РФ.
https://1prime.ru/energy/20230101/839375188.html