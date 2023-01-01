МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. АЭС в России в 2022 годы установили новый рекорд выработки электроэнергии, выдав более 223 миллиардов киловатт-часов, сообщила пресс-служба электроэнергетического дивизиона госкорпорации "Росатом" концерна "Росэнергоатом". Правительство установило предельную цену газа с двух месторождений

"Атомные станции выработали свыше 223,371 млрд кВт-ч (за 2021 год было выработано свыше 222,436 млрд кВт-ч)", — говорится в сообщении.

По словам гендиректора концерна Андрея Петрова, одним из основных факторов, сыгравших большую роль в повышении выработки электроэнергии, стало качественное проведение ремонтной кампании, в ходе которой удалось оптимизировать ее срок на 146 суток, в том числе, благодаря применению принципиально новых цифровых инструментов.

Баланс Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в 2022 году был выполнен на 102,52% при плановом показателе 217,872 млрд кВт-ч (или на 100,42% относительно предыдущего, 2021 года). Коэффициент использования установленной мощности (важнейшая характеристика эффективности работы энергоблоков) вырос до рекордных 86,21%. "Росатом" разработал "долгоиграющее" ядерное топливо

Сегодня в состав концерна "Росэнергоатом" на правах его филиалов входят 11 действующих АЭС, в эксплуатации находятся 37 энергоблоков (включая блок плавучей атомной теплоэлектростанции в составе двух реакторных установок) суммарной установленной мощностью свыше 29,5 ГВт.

В настоящее время доля атомной генерации составляет около 20% от всего объема выработки электроэнергии в РФ.