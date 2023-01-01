МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Повреждения украинской энергетической системы достигли беспрецедентного масштаба, сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Украина импортировала из Венгрии 114 тысяч тонн дизеля

"Уровень повреждений беспрецедентный", — рассказал он в ходе телемарафона.

По словам Кудрицкого, множество объектов инфраструктуры оказались поврежденными или уничтоженными, а их восстановление может занять несколько лет.

Глава правления подчеркнул, что речь идет не только о подстанциях "Укрэнерго", но и о городских ТЭС, ГЭС и ТЭЦ. Пока что резервные мощности позволяют сократить дефицит в энергосистеме, но они менее надежны и не рассчитаны на долгую работу, из-за чего каждый новый удар по инфраструктуре переносится все тяжелее, добавил он.

Ранее в минэнерго Украины заявили, что энергосистему страны удастся восстановить до летних месяцев при условии, что она не подвергнется новым атакам.