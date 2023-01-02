МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Цифровизация электроэнергетики, реализация первых водородных проектов и массовое внедрение автономных гибридных энергоустановок войдут в тренды энергетики 2023 года в России, поделились мнением с РИА Новости эксперты Национальной технологической инициативы (НТИ). Стало известно, что охлаждает интерес россиян к солнечной энергии

"Новая практика активного потребления перейдет от пилотных проектов к массовому распространению в России. Эта практика предполагает интеллектуальное управление нагрузками потребителей электроэнергии при помощи системы датчиков и актуаторов, накопителей энергии и регуляторов перетоков мощности", — рассказали Директор инфраструктурного центра EnergyNet Дмитрий Холкин и руководитель аналитического направления Инфраструктурного центра EnergyNet Игорь Чаусов.

По их словам, эти технологии позволят существенно оптимизировать затраты на электроснабжение промышленных зданий, магазинов и многоквартирных домов, повысить эффективность использования сетевой инфраструктуры и в будущем обещают совершить переворот в представлении о том, какие генерирующие и сетевые мощности на самом деле необходимы для питания потребителей.

Также в НТИ отметили развитие цифровых электрических распредсетей. В частности, они отметили предстоящий в этом году запуск масштабного пилотного проекта по переходу целого района электрической сети (РЭС) в цифровой формат, что позволит повысить в нем надежность и качество электроснабжения и снизить расходы на эксплуатацию сетевого хозяйства. "Это позволит в итоге на практике оценить реальные затраты и эффекты и понять условия масштабного внедрения практики цифровых электрических распределительных сетей в России", — уверены эксперты.

ЭНЕРГОКОМПЛЕКСЫ И ВОДОРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ

Еще один тренд — распространение на труднодоступных территориях России автономных гибридных энергокомплексов. Такие комплексы сочетают в себе ВИЭ с дизельными генераторами и системами накопления энергии. Эксперт назвал скрытую цель США в установлении потолка цен на нефть

За счет накопителей и регулируемых нагрузок можно сократить потребность в дорогом завозном топливе, а также более чем вдвое снизить стоимость киловатт-часа в изолированных поселениях на Камчатке, Сахалине, в Якутии и других регионах Дальнего Востока и Арктики. "В наступившем году эта практика войдет в стадию тиражирования и начнет массовое распространение, а значит – начнет приносить системный эффект", — считают эксперты.

"Начнется активная реализация первых водородных проектов в России. Российская водородная энергетика начнет переходить от слов к делу, а российские водородные технологии выйдут за стены лабораторий и начнут работать в рамках пилотных проектов", — также рассказали в НТИ. Там отметили, что в 2023 году должны появиться водородные полигоны на Ямале и Сахалине, в рамках которых будет запущено более десяти пилотных проектов по производству, хранению, доставке и использованию водорода.

"Вектор развития направлен на цифровизацию, которая стала практически синонимом конкурентоспособности — внедрение цифровых технологий позволяет управлять более сложными энергосистемами, открывает доступ к рынкам будущего и значительно улучшает показатели работы отрасли", — заключил еще один эксперт НТИ — замдиректора Центра компетенций по направлению "Технологии транспортировки электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем" на базе МЭИ Дмитрий Серов.