МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Будущий гендиректор бразильской государственной нефтяной компании Petrobras в пятницу заявил, что планирует изменить национальную политику цен на топливо, но сказал, что инвесторам не стоит беспокоиться. Эксперт назвал скрытую цель США в установлении потолка цен на нефть

Избранный президентом Луис Инасио Лула да Силва в пятницу назначил сенатора Жеана Пола Пратеса следующим гендиректором Petroleo Brasileiro SA, как официально называется компания. Лула написал на своей странице в Twitter, что "под руководством Пратеса компанию ждет великое будущее".

Как Пратес сказал журналистам, он изменит ценовую политику фирмы, которая привязывает цены на топливо к мировым ценам на нефть. При этом он подчеркнул, что это не означает, что цены будут полностью изолированы от международного рынка.

"Ценовая политика Petrobras будет изменена, но необязательно, что это травмирует инвесторов, — пояснил он. — Она будет изменена, потому что поменяется национальная политика". Риск дефицита дизеля в ЕС зависит от строгости эмбарго, заявили эксперты

Предполагается, что Пратес переориентирует компанию с глубоководного бурения на развитие возобновляемых источников энергии.

После того как Пратес возглавит фирму, что, по его словам, случится в середине января, он представит ее совету директоров и всем бразильцам подробные планы развития компании. "Я рассматриваю Petrobras как компанию, которая должна стремиться в будущее и инвестировать в энергетический переход, чтобы удовлетворить потребности страны, планеты и общества, помимо долгосрочных интересов своих акционеров", — отметил Пратес.

Отраслевая группа IBP высоко оценила назначения Пратеса, заявив, что он "обладает глубокими академическими знаниями и фундаментальным опытом в нефтяном секторе вкупе с великолепными навыками ведения диалога".