Число действующих нефтегазовых установок в США выросло второй год подряд
Baker Hughes: число нефтегазовых буровых установок в США выросло в 2022 году до 779 единиц
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МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в США выросло второй год подряд впервые с 2018 года. Об этом в пятницу сообщили в нефтесервисной компании Baker Hughes.
Таким образом, количество установок в 2022 году достигло 779 единиц, что на 33% выше уровней за тот же период предыдущего года, сообщили в Baker Hughes.
На неделе 24-30 декабря показатель не изменился по сравнению с предыдущей неделей: нефтяных установок стало больше на одну (621 единицы), а газовых – на одну меньше (156), это максимум с недели 12-18 ноября.
https://1prime.ru/energy/20230102/839381826.html
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