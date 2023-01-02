МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в США выросло второй год подряд впервые с 2018 года. Об этом в пятницу сообщили в нефтесервисной компании Baker Hughes. Reuters назвал лидеров по росту цен среди энергоносителей

Таким образом, количество установок в 2022 году достигло 779 единиц, что на 33% выше уровней за тот же период предыдущего года, сообщили в Baker Hughes.

На неделе 24-30 декабря показатель не изменился по сравнению с предыдущей неделей: нефтяных установок стало больше на одну (621 единицы), а газовых – на одну меньше (156), это максимум с недели 12-18 ноября.