МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Американская нефтяная компания Chevron Corp, по словам осведомленного источника, направила в Венесуэлу два нефтяных танкера, один из которых доставит в США первую почти за четыре года партию сырой нефти. Это также следует из данных о морских перевозках. Турция приступила к работам по предложенному Россией проекту газового хаба

В пятницу зафрахтованное Chevron судно приблизилось к национальным водам этой латиноамериканской страны, чтобы забрать партию венесуэльской сырой нефти. Как сказал источник, второй танкер, который везет партию реагентов для понижения вязкости нефти для нефтяного СП Chevron, должен прибыть в Венесуэлу в начале февраля.

В декабре США выдали Chevron 6-месячную лицензию на расширение ее полномочий на четырех нефтяных СП с Венесуэлой, которые добывают, перерабатывают и экспортируют нефть, а также на поставки этой нефти в США.

Лицензия США позволяет возобновить нефтяные потоки, которые были перекрыты американскими санкциями, введенными почти четыре года назад. Эта лицензия стала одним из первых шагов Вашингтона по смягчению санкций и стимулированию Венесуэлы к сотрудничеству с лидерами оппозиции в рамках президентских выборов, которые пройдут в конце 2023 года.

По словам аналитиков, новые потоки нефти могу создать условия для дополнительных уступок со стороны администраций венесуэльского президента-социалиста Николаса Мадуры и президента США Джо Байдена. Chevron, вторая по величине нефтяная компания США, по мнению аналитиков, со временем может вернуть себе историческую роль в сфере добычи и переработки нефти в Венесуэле.

"Основной сценарий предполагает, что по мере продвижения политических переговоров положения лицензии станут более гибкими, — говорит Франциско Мональди, специалист по латиноамериканским энергетическим вопросам в Институте Бейкера в Университете Райса. — США, похоже, следуют поэтапной стратегии пряников: Мадуро в ходе переговоров придется соответствовать этим шагам".

Ранее в этом году Chevron попросила о расширении лицензии, чтобы получить операционный контроль над венесуэльскими СП. Однако Вашингтон выбрал ограниченную лицензию, которая может быть расширена по мере продвижения политических переговоров.