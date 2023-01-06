АЛМА-АТА, 6 янв — ПРАЙМ. Министры энергетики Казахстана, Киргизии и Узбекистана договорились о совместной реализации проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии, сообщила пресс-служба минэнерго Казахстана. Казахстан предложил ушедшим из России компаниям перейти на его рынок

"Шестого января 2023 года в городе Бишкек министр энергетики Республики Казахстан Болат Акчулаков, министр энергетики Кыргызской Республики Таалайбек Ибраев и министр энергетики Республики Узбекистан Журабек Мирзамахмудов подписали дорожную карту по реализации проекта "Строительство Камбаратинской ГЭС-1", — говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно пресс-релизу, в рамках подписанной дорожной карты стороны договорились об основных условиях реализации проекта и обозначили предстоящие шаги для своевременного ввода в эксплуатацию электростанции.

Отмечается, что участие Казахстана в проекте осуществляется в рамках договоренностей, достигнутых в ходе официального визита президента республики Касым-Жомарта Токаева в Киргизию в мае 2022 года.

"Камбаратинская ГЭС-1 должна стать крупнейшей электростанцией в Кыргызстане. Она позволит обеспечить электрической энергией страны Центральной Азии и стабилизирует водообеспечение региона", — сообщается в пресс-релизе.

В 2012 году Россия и Киргизия заключили соглашение о строительстве в Киргизии на реке Нарын Верхне-Нарынского каскада ГЭС, состоящего из четырех станций и Камбаратинской ГЭС-1. Общая запланированная мощность каскада должна была составить 237,7 МВт. Для строительства каскада было создано ЗАО "Верхне-Нарынские гидроэлектростанции", половина которого принадлежала "Русгидро" с российской стороны, вторая половина — ОАО "Электрические станции" со стороны Киргизии.

Но в 2016 году парламент Киргизии в одностороннем порядке расторг соглашение о строительстве каскада. К тому моменту "Русгидро" вложила в проект 37 миллионов долларов собственных средств и впоследствии потребовала вернуть их. В феврале 2022 года кабмин Киргизии заявил, что спор между российской компанией и правительством республики по этому вопросу урегулирован. В мае президент Киргизии Садыр Жапаров подчеркнул, что республика способна отстроить ГЭС самостоятельно, но при этом не откажется от возможной помощи соседних стран.