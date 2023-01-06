СТАМБУЛ, 6 янв — ПРАЙМ. Анкара обсуждает с РФ возведение второй АЭС в стране – в Синопе на берегу Черного моря, условия контракта могут отличаться от тех, что действуют по первой АЭС, заявил в пятницу глава минэнерго Турции Фатих Донмез. Путин обсудил с Эрдоганом проект газового хаба, АЭС "Аккую" и Украину

"Мы рассматриваем новый проект АЭС в Синопе, с Японией мы дошли до середины договоренности, но не сошлись в цене, теперь мы обсуждаем проект с РФ и другими сторонами… если стороны договорятся по АЭС в Синопе, то проект будет продолжен с Россией", — заявил Донмез телеканалу Haberturk.

Он не исключил, что условия контракта по АЭС в Синопе будут отличаться от тех, что действуют по АЭС Аккую.

Госкорпорация "Росатом" рассчитывает на быстрое решение вопроса о проекте второй АЭС в Турции "Синоп", заявил в ноябре генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.

Сейчас с участием России сооружается АЭС "Аккую". Это первая атомная электростанция в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков, которые оснастят передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200, станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.

Кроме того, это первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй — владей — эксплуатируй". Его стоимость — порядка 20 миллиардов долларов. "Аккую" отвечает всем современным международным требованиям по безопасности в атомной энергетике.

Строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" началось в апреле 2018 года, второго — в апреле 2020 года, третьего — в марте 2021-го, четвертого — в июле нынешнего года.