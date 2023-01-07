МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Ограничение энергопотребления в украинских регионах ночью и рано утром в данный момент не планируется, сообщила НЭК "Укрэнерго". "Газпром" поставит 35,5 миллиона кубов газа для транзита через Украину

"Ночью ограничения по состоянию на сегодня не применяются", — говорится в телеграм-канале компании.

Как отмечается, действующие ограничения в дневное и вечернее время позволяют поддерживать баланс в энергетической системе.

Ранее "Укрэнерго" заявляла, что в связи с наступлением холодов потребление электричества в стране может вырасти настолько, что его невозможно будет обеспечить в полном объеме.