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На Украине не планируют дополнительных лимитов на электричество
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Ограничение энергопотребления в украинских регионах ночью и рано утром в данный момент не планируется, сообщила НЭК "Укрэнерго". "Ночью ограничения по состоянию на сегодня не... ПРАЙМ, 07.01.2023
энергетика, новости, украина, укрэнерго, энергетика, энергокризис
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Ограничение энергопотребления в украинских регионах ночью и рано утром в данный момент не планируется, сообщила НЭК "Укрэнерго".
"Ночью ограничения по состоянию на сегодня не применяются", — говорится в телеграм-канале компании.
Как отмечается, действующие ограничения в дневное и вечернее время позволяют поддерживать баланс в энергетической системе.
Ранее "Укрэнерго" заявляла, что в связи с наступлением холодов потребление электричества в стране может вырасти настолько, что его невозможно будет обеспечить в полном объеме.