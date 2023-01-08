МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Холода привели к росту дефицита мощностей в украинской энергосистеме, не исключены аварийные отключения, говорится в телеграм-канале НЭК "Укрэнерго". На Украине не планируют дополнительных лимитов на электричество

Как пояснили в компании, из-за установившихся морозов в стране растет потребление электричества, и дефицит увеличивается активнее, чем неделю назад при более теплой погоде.

В целях поддержания баланса в энергетической системе на Украине ограничено потребление электроэнергии с 09.00 до 24.00, однако в случае превышения лимитов могут произойти аварийные отключения света, сообщили в НЭК.

Ранее в "Укрэнерго" заявляли, что не планирует вводить дополнительные ограничения энергопотребления в ночные и утренние часы.