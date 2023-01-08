Морозы привели к росту дефицита мощности в украинской энергосистеме
"Укрэнерго" сообщило об увеличении дефицита мощности в энергосистеме Украины из-за морозов
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МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Холода привели к росту дефицита мощностей в украинской энергосистеме, не исключены аварийные отключения, говорится в телеграм-канале НЭК "Укрэнерго".
Как пояснили в компании, из-за установившихся морозов в стране растет потребление электричества, и дефицит увеличивается активнее, чем неделю назад при более теплой погоде.
В целях поддержания баланса в энергетической системе на Украине ограничено потребление электроэнергии с 09.00 до 24.00, однако в случае превышения лимитов могут произойти аварийные отключения света, сообщили в НЭК.
Ранее в "Укрэнерго" заявляли, что не планирует вводить дополнительные ограничения энергопотребления в ночные и утренние часы.
https://1prime.ru/energy/20230108/839409953.html
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