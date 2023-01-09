РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 янв — ПРАЙМ. ФАС России установила Ростовской АЭС план по выработке электроэнергии в 2023 году в 32,279 миллиарда киловатт-часов, что несколько ниже прошлогоднего объема, сообщает пресс-служба атомной станции. В Венгрии назвали сроки окончания строительства АЭС "Пакш — 2"

По итогам 2022 года Ростовская АЭС выдала потребителям Юга России 35,046 миллиарда киловатт-часов или 15,7 процента от всей атомной генерации страны.

"Федеральной антимонопольной службой России для Ростовской АЭС установлен план по выработке электроэнергии в 2023 году — 32,279 миллиарда киловатт-часов", — говорится в сообщении.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Ростовской АЭС, снижение планового показателя на текущий год связано с запланированными ремонтами первого и второго энергоблоков. Кроме того, в настоящее время остается остановленным для проведения планово-предупредительного ремонта энергоблок №3.

Ростовская АЭС — филиал концерна "Росэнергоатом" госкорпорации "Росатом". Станция расположена на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 километра от города Волгодонска. На АЭС эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1000 Мегаватт. На атомной станции работают четыре энергоблока.