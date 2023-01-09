МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. "Лукойл" заключил соглашение о продаже нефтеперерабатывающего завода Isab в Италии группе G.O.I. Energy, сделку планируется закрыть до конца марта 2023 года, сообщила российская компания. Лукойл выставил оферту на выкуп акций ЭЛ5-Энерго

"Лукойл" сообщает, что Litasco S.A., 100% дочернее общество группы "Лукойл", и G.O.I. Energy Limited достигли соглашения о продаже Isab S.r.L… Сделку планируется закрыть до конца марта 2023 года после выполнения отлагательных условий, включающих получение необходимых согласований со стороны регуляторов, в том числе правительства Италии", — говорится в пресс-релизе компании.

Isab владеет крупным нефтехимическим комплексом в Италии, в который входит НПЗ, установка газификации и электростанция.

Продолжение работы НПЗ Isab в сицилийском городе Приоло оказалось под угрозой из-за антироссийских санкций ЕС. Завод "Лукойла" на Сицилии в настоящее время перерабатывает российскую нефть Urals.