"Лукойл" заключил соглашение о продаже НПЗ в Италии
"Лукойл" заключил соглашение о продаже НПЗ в Италии группе G.O.I. Energy
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МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. "Лукойл" заключил соглашение о продаже нефтеперерабатывающего завода Isab в Италии группе G.O.I. Energy, сделку планируется закрыть до конца марта 2023 года, сообщила российская компания.
"Лукойл" сообщает, что Litasco S.A., 100% дочернее общество группы "Лукойл", и G.O.I. Energy Limited достигли соглашения о продаже Isab S.r.L… Сделку планируется закрыть до конца марта 2023 года после выполнения отлагательных условий, включающих получение необходимых согласований со стороны регуляторов, в том числе правительства Италии", — говорится в пресс-релизе компании.
Isab владеет крупным нефтехимическим комплексом в Италии, в который входит НПЗ, установка газификации и электростанция.
Продолжение работы НПЗ Isab в сицилийском городе Приоло оказалось под угрозой из-за антироссийских санкций ЕС. Завод "Лукойла" на Сицилии в настоящее время перерабатывает российскую нефть Urals.
https://1prime.ru/energy/20230109/839422878.html
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