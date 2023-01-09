РИМ, 9 янв — ПРАЙМ. Процесс приобретения нефтеперерабатывающего завода Isab на Сицилии, принадлежащего "Лукойлу", пройдёт процедуры антимонопольного и государственного контроля, сообщили источники в итальянском министерстве по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии". "Лукойл" заключил соглашение о продаже НПЗ в Италии

Ранее в понедельник "Лукойл" сообщил, что заключил соглашение о продаже НПЗ Isab в Италии группе G.O.I. Energy, сделку планируется закрыть до конца марта 2023 года после выполнения отлагательных условий, включающих получение необходимых согласований "со стороны регуляторов, в том числе правительства Италии".

"Приобретение Isab компанией G.O.I. Energy, о котором было объявлено сегодня, должно будет следовать обычным процедурам, касающимся антимонопольного законодательства и правила golden power, и, следовательно, полностью соответствовать требованиям с точки зрения производства, занятости и уважения к окружающей среде", — сообщили в министерстве.

Инструмент golden power дает возможность правительству наложить на сделку ряд условий. Вышеуказанные требования, подчеркнули в министерстве, были широко изложены участникам переговоров и сторонам сделки, в том числе в рамках экологических преобразований.

Продолжение работы НПЗ Isab в сицилийском городе Приоло оказалось под угрозой из-за антироссийских санкций ЕС. Завод "Лукойла" на Сицилии в настоящее время перерабатывает российскую нефть Urals.

"Лукойл" отмечал, что для обеспечения эффективной работы комплекса после приобретения G.O.I. Energy сформировал партнерство с Trafigura, одним из крупнейших международных трейдеров нефтью и нефтепродуктами. Он обеспечит непрерывные поставки сырья на НПЗ, а также отгрузку продукции и необходимый уровень рабочего капитала. Новый собственник, как уточняет "Лукойл", обеспечит сохранение рабочих мест и безопасных условий труда на предприятии.