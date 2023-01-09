БРЮССЕЛЬ, 9 янв — ПРАЙМ. Бельгия договорилась с компанией Engie о продлении работы двух реакторов АЭС — "Дуль 4" и "Тианж 3" до 2035 года, сообщил премьер-министр страны Александр де Кроо на пресс-конференции. Бельгия впервые остановит блок АЭС в рамках отказа от атомной энергии

"Благодаря этому решению завтра же могут начаться работы по пролонгации (функционирования — ред.) двух станций", — сказал он.

На фоне энергетического кризиса в Евросоюзе Бельгия и Engie в конце июля 2022 года достигли принципиальной договоренности о пролонгации до 2035 года работы двух реакторов на двух атомных электростанциях в стране — "Дуль 4" и "Тианж 3". Тогда же де Кроо отметил, что стороны хотят достичь окончательного соглашения к концу 2022 года, чтобы "страна была уверена в наличии достаточного количества электроэнергии в условиях нестабильной геополитической обстановки".

Эти реакторы должны быть готовы к работе на дополнительные 10 лет с ноября 2026 года, отмечает бельгийская телерадиокомпания RTBF. До этого будут проходить работы по их подготовке к дополнительным годам функционирования.

Соглашение между Бельгией и Engie предусматривает, что оба реактора будут находиться под совместным управлением страны и компании, отмечает RTBF.

АЭС "Тианж" расположена в городе Уи, она состоит из трех реакторов, на нее приходится около четверти всего производства электроэнергии в Бельгии. "Тианж 3" в основном принадлежит входящей в группу Engie компании Electrabel (89,8%), его закрытие ожидалось в сентябре 2025 года.

Станция "Дуль" находится в порту Антверпена и состоит из четырех реакторов, на нее также приходится около четверти выработки всей электроэнергии в стране, "Дуль 4" также на 89,8% принадлежит Electrabel. Закрытие этого четвертого реактора АЭС предполагалось в июле 2025 года.