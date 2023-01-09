МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Великобритания сократит энергетические субсидии предприятиям до 5,5 миллиарда фунтов стерлингов (6,7 миллиарда долларов США), сообщает минфин страны. Великобритания решила закупать сжиженный природный газ у США, сообщили СМИ

"Таким образом, новая схема обеспечивает баланс между поддержкой бизнеса на следующие 12 месяцев и ограничением подверженности налогоплательщиков воздействию нестабильных энергетических рынков с ограничением на уровне 5,5 миллиарда фунтов стерлингов. Это обеспечивает долгосрочную уверенность бизнеса и отражает то, как масштаб проблемы изменился с сентября прошлого года", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.

Как отмечается, минфин хочет сократить поддержку на фоне того, как подсчитал, что текущая схема на данный момент стоила порядка 18 миллиардов фунтов стерлингов.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов — до 3,5% с 3%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023 и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам ноября составила 10,7%.