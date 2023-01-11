Путин призвал обратить внимание на дисконт по энергоресурсам
Путин призвал обратить внимание на дисконт по энергоресурсам, чтобы не создавать проблем
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МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Нужно рассмотреть вопрос дисконта по энергоресурсам, чтобы не создавать проблем бюджету, заявил президент России Владимир Путин в ходе первого в 2023 году совещания с членами правительства.
"Нужно посмотреть за этим дисконтом, чтобы это не создавало никаких проблем с бюджетом. Пообсуждать, потом мне свои предложения, пожалуйста, доложите отдельно", — сказал он.
Вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил президенту, что основной проблемой сейчас является высокий дисконт из-за высокой стоимости фрахта, его стоимость выросла достаточно сильно в связи с рисками, которые испытывают перевозчики и контрагенты из-за возможных санкций в связи с отказом устанавливать потолок цен на энергоресурсы.
https://1prime.ru/energy/20230111/839446483.html
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