МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. "Газпром" и китайская CNPC обсудили итоги работы 2022 года и планы по сотрудничеству на 2023 год, отметив надежность поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" и согласовав сроки плановых ремонтов на нем, сообщила российская компания. Экспорт нефти из США за неделю упал почти вдвое

"Участники заседания рассмотрели итоги совместной деятельности в 2022 году и обсудили планы по ключевым направлениям сотрудничества на 2023 год. На заседании совместного координационного комитета было отмечено, что "Газпром" надежно поставляет газ в Китай по "восточному" маршруту – газопроводу "Сила Сибири. Стороны согласовали даты проведения плановых профилактических работ на газопроводе весной и осенью этого года", — говорится в телеграм-канале "Газпрома" по итогам встречи с китайской CNPC.

Отдельное внимание компании уделили ходу реализации долгосрочного договора купли-продажи газа Китаем по "дальневосточному" маршруту. "Отмечено, что работа в рамках проекта ведется в соответствии с намеченным сторонами графиком", — добавили в "Газпроме".

Представители "Газпрома" также проинформировали китайских коллег о ходе проектирования газопровода "Союз Восток" для поставок российского газа в Китай через территорию Монголии. Проектно-изыскательские работы начались в феврале 2022 года.

Ранее в январе "Газпром" сообщал, что поставляет газ в Китай сверх суточных контрактных обязательств и в конце 2022 года обновил несколько раз рекордные значения.