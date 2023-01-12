МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Германия из-за участия в санкциях Евросоюза против российского экспорта энергоресурсов столкнулась с серьезными проблемами, отмечает китайский телеканал CCTV. В минэнерго Казахстана назвали объемы поставок нефти в ФРГ по "Дружбе"

Федеральное правительство с 1 января запретило импорт российской сырой нефти, что вынудило многие немецкие НПЗ сократить производственные мощности, чтобы справиться с нехваткой сырья. Хотя Берлин пытается обеспечить поставки сырой нефти по другим каналам, некоторые нефтепереработчики утверждают, что будущие перспективы вызывают большое беспокойство, говорится в материале.

С начала года вступил в силу немецкий запрет на использование нефтепровода "Дружба". Пострадавшие от этого НПЗ в восточной Германии, в том числе в Бранденбурге и Саксонии-Анхальт, вынуждены сократить производство из-за нехватки сырья.

В Шведте, Бранденбург, четвертый по величине НПЗ Германии, который когда-то удовлетворял более 90 процентов потребительского спроса на сырую нефть в Берлине и его окрестностях, теперь может поддерживать только около 50 процентов своих производственных мощностей, принимая сырую нефть по морю.

В целях смягчения кризиса министерство экономики ФРГ пообещало с января обеспечивать сырую нефть из Казахстана для НПЗ в Шведте, и сейчас Астана проводит тендер на проведение этой поставки. Однако для транспортировки по-прежнему необходимо использовать нефтепровод "Дружба", поэтому страна ведет переговоры с Россией о способе доставки этой партии нефти.

"Неэффективные меры правительства Германии по борьбе с нехваткой сырой нефти вызвали критику со стороны немецкого общества, даже внутри правящей коалиции", — отмечает телеканал.