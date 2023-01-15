МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Дефицит в энергосистеме Украины увеличился, лимиты потребления электроэнергии снижены для всех регионов, возможны аварийные отключения, сообщили в воскресенье в национальной энергетической компании "Укрэнерго". Оценено, как ослабление режима "нулевой терпимости" в Китае влияет на ЕС

Накануне украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о поражении двух ТЭС, одна из которых была остановлена. Минэнерго страны подтвердило поражение объектов инфраструктуры в ряде регионов страны, в том числе в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой и Киевской областях.

Как утверждается в сообщении "Укрэнерго" в телеграм-канале, удары были нанесены по "блокам тепловых электростанций (ТЭС)". "Из-за повреждения оборудования они прекратили или снизили выработку электроэнергии, и в энергосистеме увеличился дефицит. Это заставило несколько снизить лимиты потребления, пропорционально для всех областей. Ограничения действуют в течение всех суток", — говорится в сообщении компании.

По ее информации, в случае превышения лимитов, будут применяться аварийные отключения света.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.