МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Странам Евросоюза вряд ли удастся полностью отказаться от импорта российских энергоресуров — такое мнение в эфире радио Sputnik высказал главный научный сотрудник Института экономики РАН, доктор экономических наук Игорь Николаев. Новак оценил возможность поставок по уцелевшей ветке "Северного потока"

Так он прокомментировал заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что до конца года страны союза откажутся от поставок нефти и газа из России. "Возможно, Венгрия станет исключением", – уточнил Боррель.

Николаев считает это "невыполнимой" задачей. "Мы знаем об ограничениях, которые вступили в силу в декабре, и вступят с 5 февраля – в отношении нефтепродуктов. Но до конца года, я думаю, вряд ли у них получится полностью отказаться", – считает он.

По словам экономиста, одной из общих проблем в 2023 году может стать начало глобальной рецессии. Он напомнил, что глобальный консенсус-прогноз на Всемирном экономическом форуме в Давосе – это ожидание рецессии в текущем году. "Две трети респондентов считают, что риск глобальной рецессии велик, а 18 процентов считают, что он очень велик", – отметил Николаев.

Эксперт добавил, что конфликт на Украине и связанные с ним санкции увеличивают этот риск.

"То, что этот острейший геополитический конфликт стал темой номер один (в Давосе), совершенно понятно. Что было с мировой экономикой в позапрошлом, 2021 году – она тогда выросла почти на 6 процентов. А в 2022 году рост уже существенно снизился, пока оценочно – до 2,9 процента", — напомнил Николаев.

"Этот конфликт серьезно отражается на экономике, поэтому объяснимо, почему на форуме обсуждается этот конфликт", – заключил экономист.