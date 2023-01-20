Экономист Николаев: Евросоюз вряд ли сможет отказаться от энергоресурсов из России
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Странам Евросоюза вряд ли удастся полностью отказаться от импорта российских энергоресуров — такое мнение в эфире радио Sputnik высказал главный научный сотрудник Института экономики РАН, доктор экономических наук Игорь Николаев.
Так он прокомментировал заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что до конца года страны союза откажутся от поставок нефти и газа из России. "Возможно, Венгрия станет исключением", – уточнил Боррель.
Николаев считает это "невыполнимой" задачей. "Мы знаем об ограничениях, которые вступили в силу в декабре, и вступят с 5 февраля – в отношении нефтепродуктов. Но до конца года, я думаю, вряд ли у них получится полностью отказаться", – считает он.
По словам экономиста, одной из общих проблем в 2023 году может стать начало глобальной рецессии. Он напомнил, что глобальный консенсус-прогноз на Всемирном экономическом форуме в Давосе – это ожидание рецессии в текущем году. "Две трети респондентов считают, что риск глобальной рецессии велик, а 18 процентов считают, что он очень велик", – отметил Николаев.
Эксперт добавил, что конфликт на Украине и связанные с ним санкции увеличивают этот риск.
"То, что этот острейший геополитический конфликт стал темой номер один (в Давосе), совершенно понятно. Что было с мировой экономикой в позапрошлом, 2021 году – она тогда выросла почти на 6 процентов. А в 2022 году рост уже существенно снизился, пока оценочно – до 2,9 процента", — напомнил Николаев.
"Этот конфликт серьезно отражается на экономике, поэтому объяснимо, почему на форуме обсуждается этот конфликт", – заключил экономист.
https://1prime.ru/energy/20230120/839532284.html