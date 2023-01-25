АФИНЫ, 25 янв — ПРАЙМ. Министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас заявил о больших ожиданиях от исследований углеводородов в морской зоне Крита, сообщает Афинское агентство новостей АМНА. Эксперт назвал премьера Греции "королем газа без газа"

"Министр окружающей среды и энергетики Костас Скрекас заявил о "больших ожиданиях" от разведки углеводородов в морском районе Крита, добавив, что если в результате запланированного бурения действительно будут обнаружены пригодные для эксплуатации месторождения, они могут восполнить пробел в энергоснабжении Европы", — пишет АМНА.

"Как стало известно в кулуарах мероприятия по презентации нового фирменного стиля компании Hellenic Hydrocarbons and Energy Resources Management Company (HEREMA), сейсморазведочные работы, ведущиеся в районах к западу и юго-западу от Крита по поручению ExxonMobil и Helleniq Energy (ранее HelPe), как ожидается, будут завершены к концу февраля. Затем последует изучение данных и, если результаты будут обнадеживающими, разведочное бурение в 2025 году", — говорится в сообщении.

В то же время ведутся переговоры о возможном вхождении новых инвесторов в план исследований и эксплуатации. Премьер Греции спрогнозировал восстановление инвестиционного уровня страны

Помимо этого, по сообщению АМНА, в Эпире на севере Греции вынесено на общественное обсуждение исследование воздействия на окружающую среду разведочного бурения "Эпир 1" в муниципалитете Лица западнее Янины. Там исследования проводит Energean.

Президент HEREMA Рикард Скуфиас сообщил, что менее чем за год было выполнено семь сейсморазведочных работ и это является высоким достижением даже по международным стандартам, в то время как в предыдущие годы было выполнено только две сейсморазведки за десять лет, передает агентство.