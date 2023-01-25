МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. "Лукойл" в ответ на публикации СМИ напоминает, что не поставлял в 2022 году продукцию на Украину с завода в Бургасе или по иным каналам, сообщила компания. "Лукойл" получил лицензии на добычу на трех участках в Красноярском крае

"Лукойл", в связи с новой волной спекулятивных публикаций в СМИ, еще раз заявляет, что не имеет контрактов и не поставлял в 2022 году свою продукцию в Украину с завода в Бургасе (Болгария) или через какие-либо иные каналы", – говорится в сообщении "Лукойла".

Указанные в публикациях предположения, как отметили в компании, также опровергнуты представителем посольства России в Болгарии.

"Очевидно, что все заявления о якобы осуществленных поставках происходят в условиях внутриполитической борьбы в зарубежных странах, в ряде которых ожидаются выборы. Известно также, что за рубежом бренд "Лукойла" иногда упоминается в рамках антироссийской кампании", – также говорится в сообщении компании.

Там добавили, что тиражирование подобной информации связано с нечистоплотной конкуренцией на российском энергорынке.

"Подобное некорректное поведение отдельных участников рынка противоречит не только принципам здоровой конкуренции, но и серьезно мешает нормальной работе ТЭК России и компании "Лукойл" в условиях острой геополитической обстановки, поощряет инициаторов антироссийских провокаций", — заявили в компании.

"Лукойл" добавил, что оставляет за собой право обратиться в суд для защиты своей репутации.

Ранее, 18 января, немецкое издание Welt со ссылкой на экс-министра финансов Болгарии Асена Василева писало, что Болгария тайно обеспечивала Украину дизельным топливом. Дизель, как писалось, производится на Бургасском нефтехимическом комбинате, который принадлежал и управлялся на тот момент "Лукойлом".

Компания тогда сообщила, что не имеет и не имела контрактов на поставки топлива на Украину с НПЗ в Болгарии, власти Болгарии не обращались с просьбами о поставках на Украину, продукция НПЗ компании в Бургасе продается оптом и в розницу на внутреннем рынке только болгарским покупателям, "Лукойл" ведет диалог с госорганами Болгарии только по вопросам, связанным с регулированием бизнеса, политические темы не обсуждались.