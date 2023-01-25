ВЕНА, 25 янв — ПРАЙМ. Резко выросшие цены на энергоносители стали проблемой для Австрии, заявила министр энергетики страны Леоноре Гевесслер. Австрийский политик назвал вредные последствия отказа от российского газа

"В прошлом году из-за резкого роста цен на энергоносители, которые стали проблемой для людей в нашей стране, это совершенно понятно, мы реагировали, мы быстро и без бюрократии приняли ряд мер… Мы ввели ограничение на рост цен на электроэнергию… Это стало важным вкладом в приостановку инфляции и снятие нагрузки с бюджета", — сказала она в ходе выступления на специальном заседании Национального совета (парламента), посвященном ситуации с инфляцией в стране.

Гевесслер отметила, что Австрия "активно прилагает усилия" для создания общеевропейского законодательства в области обеспечения электроэнергией граждан. Еврокомиссия предложит соответствующий законопроект 14 марта, уточнила министр. Она назвала "рекордным" уровень развития возобновляемой энергетики в стране в прошлом году, уточнив, что "мы нагоняем то, что мы упускали в течение многих лет".

"Закон о зеленом газе, закон об энергоэффективности и многие другие меры находятся в процессе, мы должны дойти до причин, а причины заключаются в нашей зависимости от ископаемой энергетики, поэтому это правительство обратилось к будущему возобновляемой энергетики. Это важно не только для политики в области климата, но и для кошельков многих граждан", — ждобавила министр.

Ранее в правительстве Австрии сообщили о том, что республика обогнала Германию по объему льгот гражданам в связи с кризисом в экономике и энергетике. В прошлом году этот объем льгот составил в Австрии 4 147 евро на душу населения, в ФРГ — 3 511 евро. При этом в Австрии на данные льготы и компенсации выделено 37,3 миллиарда евро, в Германии — 295 миллиардов евро. В рейтинге стран ЕС, где для борьбы с инфляцией гражданам предоставлены наибольшие компенсации, Австрия занимает второе место. На первом — Люксембург. Германия находится на четвертом месте.