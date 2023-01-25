СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв — ПРАЙМ. После принятия Германией решения передать Киеву танки Leopard 2, России следует запретить экспорт в страну удобрений и энергоносителей, заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Шольц анонсировал крупнейшую в истории Германии индустриальную модернизацию

"На мой взгляд, самым эффективным оружием против любой немецкой бронетехники является полное прекращение поставок Германии энергоносителей и удобрений. В данном случае я как гражданин выражаю свое личное мнение", — написал он в своем Telegram-канале.

Он разместил схему танка Leopard 2A4, отметив, что найти уязвимые места этой техники можно самостоятельно, а командование Вооруженных Сил РФ обеспечит бойцов всем необходимым для их уничтожения.

"Снова "Дранг нах остен", снова план "Барбаросса", снова "вундерваффе". Сценарий знаком, финал известен", — добавил глава Крыма.

В среду правительство Германии заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2.