Глава Крыма предложил ввести санкции против Германии после решения о танках
Аксенов: экспорт энергоносителей в Германию надо прекратить после решения о танках
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв — ПРАЙМ. После принятия Германией решения передать Киеву танки Leopard 2, России следует запретить экспорт в страну удобрений и энергоносителей, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
"На мой взгляд, самым эффективным оружием против любой немецкой бронетехники является полное прекращение поставок Германии энергоносителей и удобрений. В данном случае я как гражданин выражаю свое личное мнение", — написал он в своем Telegram-канале.
Он разместил схему танка Leopard 2A4, отметив, что найти уязвимые места этой техники можно самостоятельно, а командование Вооруженных Сил РФ обеспечит бойцов всем необходимым для их уничтожения.
"Снова "Дранг нах остен", снова план "Барбаросса", снова "вундерваффе". Сценарий знаком, финал известен", — добавил глава Крыма.
В среду правительство Германии заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2.
https://1prime.ru/energy/20230125/839584167.html
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