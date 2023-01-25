МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Независимая нефтегазовая компания (ННК) Эдуарда Худайнатова переоформила лицензию на право пользования участками Колвинского нефтегазового месторождения на "ННК — Северная нефть" с присоединённого к этой "дочке" его прежнего оператора, следует из данных реестра лицензий. Лучше нефти и золота: на чем можно заработать в 2023 году

В августе ННК заявила, что присоединит своего оператора Колвинского месторождения углеводородов, расположенного в Ненецком автономном округе, к дочерней "ННК — Северная нефть".

По данным реестра, лицензии на право пользования участками Колвинский и Пончатинский с 24 января зарегистрированы на ООО "ННК — Северная нефть". При этом указывается, что предыдущим недропользователем было акционерное общество "Колвинское".

Лицензия на Колвинский участок будет действовать до 2111 года, на Пончатинский — до апреля 2025 года.