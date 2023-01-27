ЦЮРИХ, 27 янв — ПРАЙМ. Запуск четвертого реактора шведской атомной электростанции "Рингхальс" отложили до 19 марта, следует из базы данных европейской биржи Nordpool. В Венгрии назвали "помехи" строительству АЭС "Пакш — 2"

"Перезапуск Ringhals 4 задерживается, ожидается, что он будет произведен 19.03.2023 в 23.59", — сказано в данных.

Ранее реактор планировали запустить 23 февраля текущего года.

Реактор АЭС "Рингхальс" отключили в августе 2022 года для прохождения технического обслуживания, в результате которого обнаружили повреждение корпуса высокого давления. В связи ремонтными работами срок перезапуска реактора переносился несколько раз.

Мощность четвертого реактора АЭС составляет 1 130 мегаватт. По данным шведской энергетической компании Vattenfall, владеющей АЭС "Рингхальс", станция генерирует до 12 процентов от общей выработки электроэнергии в Швеции.