Bloomberg: G7 не против введения ЕС лимита цен на дизельное топливо из РФ на уровне 100-110 долларов
МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. G7 дала понять, что не против введения ЕС потолка цены в 100-110 долларов за баррель дизельного топлива из РФ, передает агентство Bloomberg со ссылкой на чиновника.
Ранее американское министерство финансов сообщало, что США вместе с союзниками согласились ввести два ценовых потолка для нефтепродуктов из России. Ограничить цены на российские нефтепродукты предполагается в феврале, когда от их закупок откажется Евросоюз и запретит их перевозку морским путем.
"G7 дала понять, что ее устраивает установление в ЕС потолка цен на экспорт российского дизельного топлива на уровне между 100 и 110 долларами", — говорится в сообщении агентства. Отмечается, что Еврокомиссия выступает за потолок на уровне 100 долларов, G7 в свою очередь выступает за более высокий лимит из-за обеспокоенности возможным скачком цен и проблемами с поставками в Европе.
Согласно чиновнику, стороны дискуссии оптимистично смотрят на возможность достижения договоренности.
Согласно агентству, которое ознакомилось с проектом постановления ЕС, два ценовых потолка начнут применяться с 5 февраля, однако судам с нефтепродуктами, купленными или загруженными до этой даты и выгруженными к 1 апреля, предоставят период отсрочки.
С 5 декабря 2022 года вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля текущего года поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
https://1prime.ru/energy/20230128/839617216.html