МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. G7 дала понять, что не против введения ЕС потолка цены в 100-110 долларов за баррель дизельного топлива из РФ, передает агентство Bloomberg со ссылкой на чиновника. Россиянам объяснили, как эмбарго Евросоюза отразится на стоимости бензина

Ранее американское министерство финансов сообщало, что США вместе с союзниками согласились ввести два ценовых потолка для нефтепродуктов из России. Ограничить цены на российские нефтепродукты предполагается в феврале, когда от их закупок откажется Евросоюз и запретит их перевозку морским путем.

"G7 дала понять, что ее устраивает установление в ЕС потолка цен на экспорт российского дизельного топлива на уровне между 100 и 110 долларами", — говорится в сообщении агентства. Отмечается, что Еврокомиссия выступает за потолок на уровне 100 долларов, G7 в свою очередь выступает за более высокий лимит из-за обеспокоенности возможным скачком цен и проблемами с поставками в Европе.

Согласно чиновнику, стороны дискуссии оптимистично смотрят на возможность достижения договоренности.

Согласно агентству, которое ознакомилось с проектом постановления ЕС, два ценовых потолка начнут применяться с 5 февраля, однако судам с нефтепродуктами, купленными или загруженными до этой даты и выгруженными к 1 апреля, предоставят период отсрочки.

С 5 декабря 2022 года вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля текущего года поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.