МВФ: российский экспорт не пострадает из-за ценового предела на нефть
МВФ: российский экспорт не пострадает из-за ценового предела на нефть
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ВАШИНГТОН, 31 янв — ПРАЙМ. Российский экспорт сырой нефти не пострадает из-за установленного G7 предела цен на топливо, прогнозирует Международный валютный фонд.
"Ожидается, что при текущем пределе цен на нефть, установленном "Группой семи", объемы экспорта российской сырой нефти существенно не пострадают, поскольку российская торговля перенаправлена из принявших санкции стран в страны, не вводившие их", — говорится в распространенном прогнозе МВФ.
https://1prime.ru/energy/20230131/839632731.html
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