СЕУЛ, 31 янв — ПРАЙМ. Южная Корея намерена возобновить строительство третьего и четвертого реакторов АЭС "Синхануль", завершить его в 2032 и 2033 году, сообщило министерство промышленности, торговли и энергетики страны. Четвертый энергоблок Нововоронежской АЭС заработал на полную мощность

Проект строительства объектов мощностью по 1400 мегаватт был приостановлен с 2017 года после прихода к власти администрации президента Мун Чжэ Ина, взявшей курс на отказ от использования ядерной энергетики. Юн Сок Ель, ставший президентом в мае 2022 года, заявлял о планах правительства более чем удвоить свою поддержку атомной энергетики в 2023 году с точки зрения создания рабочих мест, проведения исследований и финансирования по сравнению с уровнем этого года, который составляет около триллиона вон.

Отмечается, что реакторы будут расположены в уезде Ульчжин провинции Кенсан-Пукто. В планах властей получить одобрение общего проекта по строительству в третьем квартале 2023 года, начать земельные работы в декабре и приступить к строительству в 2024 году. Третий реактор должен быть возведен в октябре 2032 года, а четвертый – в октябре 2033 года.

"В свете принятия решения о возобновлении строительства 3-его и 4-ого реакторов АЭС Синхануль мы приложим усилия для их беспрепятственного строительства ради обеспечения энергетической безопасности на национальном уровне, сокращения эмиссий парниковых газов и стабильной подачи электроэнергии", — сказал директор по политике в области атомной промышленности министерства промышленности Ли Сын Нель.

По его словам, подготовка к строительству будет проходить по принципу "безопасность превыше всего". Кроме того, будут соблюдаться все юридические процедуры, осуществляться достаточное общение с местными жителями, для которых будут проводиться разъяснительные собрания. Так, мнение граждан по поводу составленного ведомством проекта оценки воздействия строительства на окружающую среду начнут собирать с 1 февраля.