МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и его алжирский коллега Абдельмаджид Теббун в ходе телефонного разговора подтвердили готовность к работе на мировых рынках энергоносителей, заявили в пресс-службе Кремля. Азербайджан сможет сто лет удовлетворять потребности Европы в энергии

Отмечается, что беседа российского и алжирского лидеров состоялась во вторник. Стороны подтвердили "готовность к дальнейшей совместной работе на мировых рынках энергоносителей, в том числе в формате ОПЕК+ и в рамках Форума стран-экспортеров газа".

Кроме того, Путин и Теббун договорились активизировать контакты на различных уровнях и подготовку двусторонних документов.