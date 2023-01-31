Путин и президент Алжира подтвердили готовность к работе на энергорынках
Путин и президент Алжира Теббун подтвердили готовность к работе на рынках энергоносителей
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МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и его алжирский коллега Абдельмаджид Теббун в ходе телефонного разговора подтвердили готовность к работе на мировых рынках энергоносителей, заявили в пресс-службе Кремля.
Отмечается, что беседа российского и алжирского лидеров состоялась во вторник. Стороны подтвердили "готовность к дальнейшей совместной работе на мировых рынках энергоносителей, в том числе в формате ОПЕК+ и в рамках Форума стран-экспортеров газа".
Кроме того, Путин и Теббун договорились активизировать контакты на различных уровнях и подготовку двусторонних документов.
https://1prime.ru/energy/20230131/839641243.html
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