МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Американская ExxonMobil указала 1,1 миллиарда долларов доходов в четвертом квартале 2022 года от российского нефтегазового проекта "Сахалин-1", общий объем списаний по нему составил 2,3 миллиарда долларов следует из материалов компании. Чистая прибыль ExxonMobil в 2022 году выросла в 2,4 раза

Приход зафиксирован в графе "Отчуждение "Сахалина-1". Ранее, в первом квартале, ExxonMobil заявляла о расходах по проекту в 3,4 миллиарда долларов. Таким образом, компания списала по итогам года 2,3 миллиарда долларов в связи с решением покинуть проект.

Также в материалах отмечается, что компании удалось компенсировать выпавшие в "Сахалин-1" объемы в 40 тысяч баррелей в сутки за счет роста добычи в Гайяне и Пермском бассейне в США. При этом объем упущенной выгоды ExxonMobil оценила в 380 миллионов долларов.

Оператор "Сахалина-1" Exxon Neftegaz Limited, владевший долей в 30%, в марте прошлого года заявил о намерении выйти из проекта, а в апреле ввел режим форс-мажора, что в итоге к осени остановило добычу газа и нефти, а также отгрузки на экспорт. Президент РФ Владимир Путин в октябре распорядился перевести "Сахалин-1" в российскую юрисдикцию и временно передать управление новым оператором структуре "Роснефти" (20%). Японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%) остались в проекте, американская ExxonMobil покидает его.